Pássaros da Amazônia ficaram menores com mudança climática, indica estudo

Um dado em destaque da pesquisa é a alteração no tamanho das asas, pois segundo eles. paralelamente à redução no tamanho, um terço das espécies, 69%, apresentaram asas mais longas.

Os efeitos do impacto das mudanças climáticas sobre os pássaros migratórios já haviam sido sugerido em estudos anteriores, mas só agora foi possível associar com exatidão esses dois fatores porque o processo migratório pode ocasionar outros fatores de impacto, como perda de habitat ou a caça.

Realizado por pesquisadores brasileiros e estrangeiros associados ao Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), o estudo está fundamentado em dados morfométricos coletados nos últimos 40 anos. Essa área da pesquisa acompanhou as formas de uma mesma população de animais, analisando formas e tamanhos que organismos vivos podem assumir conforme o ambiente no qual se desenvolvem.

Manaus/AM - Uma pesquisa realizada no Centro de Biodiversidade da Amazônia, próximo a Manaus, acompanhando 77 espécies de aves não-migratórias na Amazônia brasileira por 40 anos, mostrou que o aquecimento global está afetando o tamanho delas região. As análises mostraram que todos esses 77 pássaros apresentaram massa cada vez menor diante de um clima cada vez mais quente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.