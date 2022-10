Piranha com ‘pintas de onça' é descoberta na Amazônia e batizada de Juma

As piranha Juma já foram encontradas em outros rios, no Jari, Tapajós, Madeira e Oipaque, se caracteriza como um espécie que vive em águas turvas da Amazônia.

As novas piranhas foram identificadas por pesquisadores do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa). De acordo com os pesquisadores, essa espécie de piranha faz parte da família de outro peixe amazônico, o Pacu.

