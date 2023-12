MP e DPE recomendam que médicos normalizem atendimentos no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério Público (MP-AM) e a Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) recomendaram que médicos normalizem os atendimentos nas unidades da rede pública de saúde do estado. Os profissionais estão há 5 dias com parte dos serviços suspensos.

Reunião vai definir data para pagamento de cooperativas de saúde do Amazonas

De acordo com a categoria os trabalhos pararam em virtude de débitos de 2021 e 2022, além dos salários dos meses de agosto, setembro e outubro de 2023.

Segundo as promotoras Luissandra Menezes e Cláudia Câmara e o defensor público Arlindo Neto, a Secretaria de Saúde do estado (SES) deve adotar todas as providências necessárias para evitar a paralisação das atividades por parte dos profissionais, e também recomendam que as cooperativas evitem reduzir os serviços nas unidades de saúde.

As partes envolvidas têm cinco dias para enviar as respostas aos órgãos. Caso a recomendação não seja acatada, as entidades disseram que podem adotar medidas judiciais cabíveis.