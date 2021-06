‘A gente nem ficou direito’, diz Eduardo Costa sobre affair com mulher casada

Costa disse ainda que Mariana já estava separada e que os dois não estão namorando. “Não tem nada disso, ela já estava separada do cara há três meses. Só que eles moravam no mesmo ambiente, mas dormindo em quartos separados. Pelo menos, foi isso que a Mariana me falou. Não estamos morando juntos, eu a conheço pessoalmente faz uma semana. A gente se fala há um tempo, somos amigos há tempos pela internet. A gente nem ficou direito. É um relacionamento de amizade e parceria. Falei com ela há muito tempo quando separou uma vez. Inclusive, dei conselho para ela voltar para o marido na época. Ela nem tinha o terceiro filho ainda”, explicou.

“Isso é tudo lenda desse cara… Ela não largou os três filhos, ela foi caçar um apartamento lá em Vitória e não tinha como levar os filhos. O mais normal é deixar os filhos com o pai”, disse Eduardo ao colunista Leo Dias, do Metropóles.

