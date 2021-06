‘Minha mulher me traiu, largou os 3 filhos e foi viver com Eduardo Costa’, diz engenheiro

O engenheiro Eduardo Polastreli colocou a boca no trombone contra a ex-mulher, Mariana Polastreli, afirmando que ela o traiu e abandonou os filhos do casal para ficar com o cantor Eduardo Costa. Sem aceitar a situação, ele procurou Leo Dias, do Metrópoles, para expor o caso. Eduardo conta que era casado há 15 anos com a mulher e os dois mantinham uma união “estável e feliz”. No dia 7 de junho, ela deixou a casa dos dois.

“Ela saiu de casa, deixou dois filhos e levou o mais novo. Mandou mensagem dizendo que ia para a casa da mãe, mas deixou o filho bebê com a mãe e partiu em adultério. Ficou off a semana toda, dizendo apenas à mãe que estava em um lugar para dar um tempo”, afirmou o engenheiro. Quando soube que o filho estava só com a avó, o homem conta ter acionado o conselho tutelar. “E logo que eu soube onde ela estava, entrei em contato com conselho tutelar e fui orientado a buscar o meu filho mais novo.”

“Ela ficou estranha por uns dias, mas como estava se recuperando da Covid-19, não coloquei pressão. Daí ela disse que estava pensando em ir para casa da mãe por uns dias para esfriar a cabeça. Daí ela deixou o meu filho mais novo lá e partiu pra encontro com ele em Domingos Martins, tanto é que hoje ela está em BH com Eduardo Costa. Saiu na quinta de Vitória, de avião, fez escala em SP e de lá foi pra BH”, completou.

Polastreli afirmou, ainda, que a mulher e Eduardo Costa trocavam mensagens pelo Instagram há anos, e o sertanejo prometia uma vida de luxo à empresária e influencer. “Eles já se falavam há uns anos, trocavam mensagens. Daí, ele [Eduardo] prometia uma vida de luxo a ela. Ela me mostrava as mensagens dele e ria da situação”, relatou.

Ele ainda disse que tinha acesso às mensagens mas que tudo mudou após o nascimento do terceiro filho do casal em 2020, que hoje tem 9 meses. Mariana estava passando por problemas financeiros e teria cedido às investidas do cantor: “Os dois já nem se seguiam, mas o cantor é insistente porque, se ela não quisesse, seria uma derrota para ele. Daí, Eduardo usou todas as armas financeiras pra conseguir o que queria. E conseguiu num momento de fragilidade dela”, disse.

Revoltado, o engenheiro diz que o filho passou a ser ridicularizado por conta da suposta traição: “Meu filho mais velho está sofrendo bullying dos amigos com prints das montagens feitas com as publicações de sites. Porque, até então, ninguém estava separado. Logo que veio à tona, fomos expostos ao ridículo. Amanhã, meu filho mais velho começa a ir ao psicólogo por conta dos prints que tem chegado. Vergonhoso! A história na cidade é que ela fugiu com Eduardo Costa, e eu fiquei em casa cuidando dos filhos e amolando meu chifre. Estou morto de vergonha”.

Ele alega que a mulher não demonstrava estar insatisfeita com o casamento. “Vivia pra ela e pros meus filhos, e ela me fez isso. Não tenho saído na rua, mas tem muita gente me dando apoio”, pontuou.