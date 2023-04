Gabriela Pugliesi tem casamento surpresa com Túlio Dek

Gabriela Pugliesi foi surpreendida com um casamento surpresa com Túlio Dek e compartilhou o momento da união neste sábado (8). Os dois são pais de Lion, de cinco meses.



O artista plástico se casou com a influencer e musa fitness em uma igreja de Sertãozinho, no interior de São Paulo. "Acabei de ser pedida em casamento surpresa. Como podem ver pelo look da noiva, eu não sabia", disse ela. “Casados”, compartilhou Gabriela em uma foto com as alianças.

O filho do casal apareceu em uma foto no altar da igreja. Após a cerimônia, o casal foi para um almoço especial com pétalas de rosas à mesa. "E ainda teve recepção surpresa", escreveu ela.