Funkeira e influencer são cotadas para A Fazenda 13; saiba quem são

A funkeira Tati Zaqui e a influencer digital Sthefane Matos vão estar no elenco da A Fazenda 13, de acordo com o colunista Leo Dias.

A cantora é dona dos hits Água na Boca e Diaba e tem mais de 13 milhões de seguidores no Instagram. Já a influencer ficou conhecida após ser acusada de trair o ex. Ela tem mais de 3 milhões de inscritos no Youtube e 9 milhões de seguidores no Instagram.

Com apresentação de Adriane Galisteu, a décima terceira edição do reality deve estrear no dia 13 de setembro.