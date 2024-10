Fotos de quarto de Liam Payne em hotel mostram pó branco e TV destruída, diz jornal

Fotos registradas no quarto de hotel onde Liam Payne estava hospedado antes de cair do terceiro andar podem dar pistas sobre os últimos momentos do cantor britânico de 31 anos, segundo o jornal local "Clarín".

As imagens mostram um cenário de bagunça generalizada, com pó branco, um isqueiro, uma TV com visor destruído, restos de papel alumínio, velas despedaçadas, entre outros objetos.

Antes de Payne cair do terceiro andar do hotel, a polícia recebeu uma ligação para o hotel, para conter "um homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool". O serviço de atendimento médico de emergência foi também solicitado e encontrou o cantor morto no chão após a queda de cerca de 13 metros.

Poucas horas antes, Liam Payne teve várias fotos compartilhadas em seu perfil no Snapchat. Não se sabe quando as imagens foram tiradas, mas uns registros mostravam a passagem do cantor pela Argentina, alguns deles com legendas descontraídas, demonstrando que ele estava tendo um bom momento no país. Uma das fotos, no entanto, já era antiga e circulava na internet desde 2023.

O artista compareceu ao show de Niall Horan no início do mês e esteve acompanhado da namorada, que retornou para os Estados Unidos no dia 14.