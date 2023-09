Flay termina noivado com Pedro Maia após curtirem o 'The Town' juntos

Flay surpreendeu os seguidores ao anunciar o término do noivado com Pedro Maia na manhã deste domingo (3). Ontem, o casal havia curtido o primeiro dia do festival 'The Town' juntos.

"Em respeito a todos que me acompanham e torcem pela minha felicidade, preciso informar que meu noivado chegou ao fim! Fiquem com Deus, logo logo tô aqui com vocês!", escreveu a ex-BBB.

Os dois iriam completar 3 anos juntos. Eles se conheciam desde 2020, mas só assumiram o relacionamento em janeiro de 2021.