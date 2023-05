Família de Jamie Foxx está “se preparando para o pior”, diz site

Com a difícil situação, a produção de "Back in Action" teria decidido encerrar as filmagens sem ele, usando um dublê para finalizar suas últimas cenas com Cameron Diaz.

O ator de 55 anos está internado há um mês após sofrer uma emergência médica que ainda não teve muitos detalhes oficiais divulgados. Rumores apontam que ele teria sofrido um "colapso absoluto" nos sets de filmagem de "Back in Action" em meio a um clima muito tenso no trabalho, após ser alvo de uma tentativa de golpe ou um furto por parte de um dos integrantes da equipe de produção.

O cantor Nick Cannon, que foi escalado para substituir Foxx na apresentação do programa "Beat Shazam", também demonstrou muita preocupação com o amigo. "Cara, eu estou rezando. Eu literalmente tenho feito orações em voz alta".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.