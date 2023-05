Jamie Foxx está estável após complicações médicas, confirmam fontes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jamie Foxx, 55, "está estável" após ficar internado por três semanas no hospital. Fontes relatam à revista People que o ator já está se recuperando.

"Jamie está estável e não corre risco de vida agora". [Os médicos] estão fazendo mais exames e querem ter certeza de que ele ficará bem antes de permitir que ele saia do hospital", informou a fonte.

Além disso, a fonte acrescentou que o ator não gostaria de permanecer no hospital, mas foi necessário. "Ele tem muitos projetos em andamento. Ele faz as coisas, ele é focado e astuto. O que aconteceu com ele clinicamente é sério o suficiente para mantê-lo no hospital", pontuou.

O QUE ACONTECEU COM JAMIE FOXX?

O ator foi hospitalizado no mês passado devido a "complicações médicas". A família e os amigos não deram mais detalhes sobre o que ocorreu.

Corinne Foxx, sua filha, anunciou o estado do pai, que teve essas complicações enquanto filmava seu próximo filme, Back in Action, com Cameron Diaz.

No comunicado, destacou: "Queríamos compartilhar que meu pai teve uma complicação médica ontem. Felizmente, devido à ação rápida e ao bom cuidado, ele já está a caminho da recuperação. Sabemos o quanto ele é amado e agradecemos suas orações. A família pede privacidade durante esse período".

Com a situação, as filmagens foram interrompidas e remarcadas, conforme a revista People. Cameron Diaz também foi vista gravando cenas com o dublê do ator.