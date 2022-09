Ex-A Fazenda Shayene Cesário viu o marido ser assassinado

A musa do Carnaval estava no carro com a filha do casal, de 9 anos, quando o marido foi morto por homens em uma moto no estacionamento de uma farmácia. A família iria para a Quadra da Portela.

A ex-Fazenda Shayene Cesário viu o marido Wilson Vieira Alves , ex-presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel ser assassinado em sua frente, no último domingo (25), no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.