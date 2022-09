Ex-presidente da Vila Isabel, Wilson Vieira Alves é morto a tiros

O ex-dirigente estava indo para quadra da Portela com sua mulher, Shayene Cesario, que é musa da agremiação, quando foi morto. Durante a eliminatória do samba-enredo da Portela neste domingo, a morte de Moisés foi anunciada e foi pedido 1 minuto de silêncio.

Equipes do 31° BPM (Barra da Tijuca) isolaram a área e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada. Segundo as primeiras informações, os assassinos estavam em uma moto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.