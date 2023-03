Ex-BBB Bruno Gaga faz harmonização facial e resultado não surpreende

Ex-BBB Bruno Gaga passou por um harmonização facial e dividiu opiniões sobre o antes e depois. O valor do procedimento custou R$ 25 mil, de acordo com o colunista Léo Dias, do Metrópoles.

O alagoano passou por passou por liftera (um ultrassom microfocado, para estímulo de colágeno), emagrecimento do rosto, aplicação de botox em várias partes do rosto e preenchimento com ácido hialurônico nas olheiras, mento e bigode chinês, além de um esvaziador de gorduras na parte da bochecha e na papada, peeling de fotona (laser que melhora a textura da pele) e fechamento de poros, que uniformiza e clareia a pele. O responsável pela transformação foi o médio Danilo Bravo.

No entanto, a mudança foi alvo de críticas por parte dos internautas que disseram não ter notado diferença no antes e depois. Com a repercussão, o médico se manifestou nas redes sociais.

“Meu trabalho não é para “transformar” alguém em outra pessoa. Para entender de naturalidade precisa apreciar pequenas mudanças. Sem falar que as mudanças são para quem a fez e não para quem a vê”, escreveu o cirurgião ao rebater as críticas.