Entrevista de Fernanda Torres no Jimmy Kimmel ganha nova data

A atriz Fernanda Torres, que recentemente fez história ao se tornar a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama por sua atuação em Ainda Estou Aqui, estará no programa Jimmy Kimmel Live! na próxima quinta-feira, dia 16.

Inicialmente, a participação de Torres estava agendada para o dia 9, mas foi adiada devido aos incêndios florestais que atingem a região de Los Angeles. Agora, ela será entrevistada em um dos programas de maior audiência da televisão americana, que já recebeu nomes como o ex-presidente Barack Obama e acumula prêmios, incluindo um Emmy.

No longa dirigido por Walter Salles, Fernanda interpreta Eunice Paiva, viúva do ex-deputado Rubens Paiva, sequestrado e assassinado durante a ditadura militar. Sua performance foi amplamente elogiada e garantiu o reconhecimento internacional com o Globo de Ouro, consolidando sua posição como uma das principais candidatas na corrida pelo Oscar.

O programa, apresentado por Jimmy Kimmel, também é conhecido por seu impacto cultural, além de Kimmel ter sido anfitrião da cerimônia do Oscar em quatro ocasiões. A presença de Torres reforça o crescente destaque do cinema brasileiro no cenário global.