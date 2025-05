Benício Huck termina namoro com Duda Guerra após polêmicas

Benício Huck, 17 anos, filho e Luciano Huck e Angelica, colocou um ponto final no namoro com Duda Guerra, 16, após a polêmica envolvendo a influenciadora em uma fofoca de adolescentes que movimentou a internet nesta semana. A informação é do portal Leo Dias.

Segundo o relato de fontes a Leo Dias, a decisão do rompimento partiu do rapaz, que não gostou da repercussão da briga entre Duda e outras influencers adolescentes. “Ninguém estava tendo paz com esse assunto”, disseram as fontes.

Internautas já vinham notando alguns sinais de um possível término, porque Benício retirou uma foto com Duda no seu "dix" - perfil privado somente para amigos próximos nas redes sociais, além de ter parado de seguir a adolescente em um dos perfis.

Resumão da polêmica

Durante viagem a trabalho de influenciadores adolescentes a Gramado, internautas começaram a sugerir que Antonela estava sendo excluída por Liz, Júlia e Duda Guerra. Sem entrar em detalhes, Antonela confirmou que passou por situações difíceis na viagem, e Júlia se manifestou, alegando que Antonela teria “dado em cima” do seu namorado Cauã. Duda Guerra comentou no post, apoiando Júlia e sugerindo que teria passado por situação semelhante.

Antonela gravou um vídeo rebatendo tudo, e afirmando que Duda chegou de forma "super grosseira" e na frente de outros influenciadores, perguntando o motivo de ela ter seguido o "dix" (conta privada, destinada a amigos próximos) do seu namorado, Benício Huck.

Duda Guerra postou um vídeo confirmando que questionou Antonela, porque ela não conhece Benício e o rapaz faz um perfil discreto, que inclusive ele próprio teria estranhado o follow. Ela afirmou que a influencer não tinha "intimidade" para seguir o dix do seu namorado. Internautas "invadiram" o perfil de Angélica, criticando a postura de Duda, por não ser discreta como a família.