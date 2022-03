Empresário diz que pai de Paulinha Abelha sofre sem saber da morte da filha

Diassis Marques, empresário da banda Calcinha Preta, contou sobre os últimos momentos ao lado de Paulinha Abelha e revelou que o pai da cantora segue sem saber da morte da filha.

Em entrevista à Quem, Diassis contou que Paulinha reclamava de cansaço extremo e estava irritada nos últimos dias antes da internação. “Nos últimos dias, percebemos que ela estava um pouco irritada, ela era totalmente zen. Em São Paulo, na quinta, ela me chamou e disse que estava cansada porque a banda ainda não tinha entrado no palco, e ela não era de fazer aquilo. Ela nunca reclamava de nada: de hotel, de viagem, nada! Nesses quatro anos que estou com a banda, ela nunca reclamou de nada. Pelo contrário! Ela brincava com as situações adversas”, disse.

“Só depois de se sentir mal que ela começou a falar que estava fraca. Disse que estava sem forças para viajar. Me pediu para remarcar o voo, porque estava cansada. Ela embarcou às 9 horas da noite em Congonhas, mandou um áudio para uma pessoa da nossa equipe dizendo que estava fraca e tonta, mas que já estava mehorando. Ela chegou em Aracaju na madrugada, dormiu e, quando acordou, comeu alguma coisinha no café e foi para o hospital dizendo que estava fraca e tonta. Falei com ela na quinta à noite, quando ela estava embarcando. E ela disse que já estava melhor e ia ao médico. Ela era sempre muito otimista e tinha muita fé em Deus", lembrou.

O empresário espera que os resultados dos exames identifique a causa início para o problema de saúde de Paula. “Temos esperança de que os resultados dos exames possam mostrar o que realmente aconteceu para que fiquemos mais tranquilos”.

Diassis também falou sobre o pai de Paulinha, Gilson Santos, que sofre com Alzheimer e ainda não sabe da morte da filha: Acredito que a família não vai falar para ele. Acho que ele não resistiria. Acredito que ele já está sentindo porque ela não passava tantos dias sem vê-lo. A irmã de Paulinha falou ao pai que ela estava no hospital, e ele ficou agitado e teve febre. Então os médicos e o Clevinho [viúvo da cantora] decidiram não falar”, disse.