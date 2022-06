Em nova entrevista, Simaria cogita fim da dupla com Simone: 'não vou mais me calar'

“Eu, com quarenta anos de idade, não vou mais me calar, entende? E não significa que venceu juntas, que tem que morrer como duplinha para sempre, sabe?”, disparou ela em um trecho liberado pela emissora para a divulgação da entrevista.

Simaria vai continuar dando assunto nos próximos dias em meio à crise com a irmã, Simone. A cantora voltou a cogitar o fim da dupla sertaneja em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, que vai ao ar no próximo dia 19.

