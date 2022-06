Simone se emociona e se declara à Simaria em 1º show sem a irmã; vídeo

Simone recordou o passado ao lado da irmã. “Você sabe o que é você passar uma vida inteira, desde seus 6 anos de idade, cantando com a metade da sua vida? Você sabe o que é Deus preparar o ventre de uma mulher chamada dona Mara, e Deus abençoar com o dom de ter duas meninas que saíram do interior e moravam em barraco de lona pra ir buscar o sonho de cantar, de viver, de chegar numa altura?”.

No primeiro show sem Simaria, Simone se emocionou, parabenizou a irmã pelo aniversário de 40 anos e se declarou: “O amor que eu tenho por sua vida é tão grande, tão grande, que sou capaz de dar minha vida por sua vida. Vocês não imaginam como é difícil”, disse Simone com a voz embargada.

