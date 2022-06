Simaria anuncia pausa na carreira após brigas com Simone

A declaração veio pouco após vazar um áudio das duas brigando no programa do Ratinho, e logo após o show em que Simaria chegou mais de 1h atrasada.

Em conversa com Leo Dias nesta semana, Simaria soltou o verbo contra Simone: "A parte do Ratinho foi meu grito de socorro. Em tudo o que vou fazer, sou recriminada pela Simone. Você tem noção do que é passar vinte e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesmo? Você é você mesmo? Eu não tenho vergonha de falar a verdade", afirmou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.