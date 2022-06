Em áudio, Luva de Pedreiro diz que manda mensagens escondidas de empresário

Mais polêmicas envolvendo o influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, e seu empresário Allan Jesus. Nesta sexta-feira (24), Leo Dias, do Metrópoles, divulgou um áudio que seria de Iran demonstrando que precisa mandar mensagens escondidas para se comunicar de forma que Allan não saiba o que ele está fazendo.

“Esses negócios do vídeo, ele tá aqui dentro de casa, dentro da minha casa. Ele tá aqui, aí ele vai desconfiar de alguma coisa. Por isso que eu tô tentando (não falar tanto). Nada tá acontecendo pra ele, tá entendendo? Ficar na manha (sem tocar muito no assunto)”, disse Iran.

Segundo Leo Dias, o empresário teria rejeitado oportunidades com empresas como a Nike e Unilever. Luva de Pedreiro se desesperou com a situação em que se encontrava e decidiu agir escondido para conseguir ajuda com pessoas próximas e até um jogador famoso.

Para quem está por fora, o empresário de Luva de Pedreiro é acusado de má gestão da carreira do influenciador, que até hoje vive na mesma casa simples em que morou a vida inteira no interior da Bahia, e só tem cerca de R$ 7.500 de movimentação na conta bancária, mesmo já devendo ter ganhado milhões com as publis que fez após atingir a fama com seus vídeos.