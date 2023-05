Em áudio, ator Jeff Machado desabafou com suspeito do crime: 'nunca vou esquecer que você tá me ajudando'

Nesta terça-feira, 30, foi revelado o conteúdo de mensagens trocadas entre Jeff Machado e o principal suspeito do crime, o produtor de TV Bruno Rodrigues, que se dizia um "novo amigo" do ator.

Em um áudio de mais de 3 minutos enviado por Jeff, o ator fala sobre o sonho de seus avós de vê-lo nas novelas, e agradece a Bruno pela "ajuda", além de confidenciar sobre a falta de dinheiro e o medo de precisar voltar para Santa Catarina, onde ele nasceu.

"Bruno, bom dia! Ontem meu avô, de 98 anos, e minha avó, 92, pediram para me ligar. Meu avô disse assim: 'meu filho, vai demorar muito para fazer novela? Porque o vô tá velhinho e queria te ver na TV'. Achei aquilo tão... E pensei em falar com Bruno. Como você é um cara sensível e ficou muito triste com o falecimento da sua avó e da tua mãe, eu achei que deveria te falar isso porque você tem sido tão especial para mim, tem me ajudado e me indicado", disse ele em um trecho do áudio enviado a Bruno.

"Bruno não desiste de mim. Me dá uma força. Eu queria entrar logo para o meu vô me ver. A vó veio me dar um conselho: 'quando você quer uma coisa tem que ser insistente e ir atrás, mesmo sendo inconveniente'. Eu não vou ligar para você direto, mas mandei esse áudio tranquilo, em casa e não estou ansioso. Eu preciso trabalhar, Bruno. Meu dinheiro já acabou. Eu realmente preciso. Eu quero me reinventar. Você conhece a minha história e minha vida vai mudar. É o que eu quero. Eu não quero voltar para o Sul. Não sei porque você entrou no meu caminho", disse.

Jeff comentou ainda que não sabia que Bruno trabalhava na TV e que o conheceu por acaso, além de ter dito que tinha gostado de Bruno porque ele o apoiava "sem pedir nada em troca".

"Conversei contigo e nem vi que você trabalhava na TV Globo, eu gostei de ti. Depois que você me perguntou o que eu fazia e eu falei que fazia figuração, achei tudo uma coincidência. Me dá uma previsão, só para eu ter uma ideia. Obrigado, querido. Eu nunca vou esquecer você estar me apoiando sem pedir nada em troca. Um abraço forte. Quando quiser vir aqui em casa, me fala que eu busco você", encerrou.

Após quatro meses dado como desaparecido, o ator teve o corpo encontrado enterrado em um baú concretado a dois metros de profundidade, em um terreno alugado. As investigações apontam que o ator possa ter sido vítima de um golpe porque fez pagamentos no valor de R$ 20 mil aos suspeitos do crime, no período em que desapareceu e também dias antes.

O cartão de crédito de Jeff também teve um gasto de mais de R$ 5 mil após o seu desaparecimento.

O áudio está no inquérito que apura se o assassinato aconteceu após uma falsa promessa de trabalho.