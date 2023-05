Jeff Machado: Suspeito de matar ator trabalhou na Globo

Bruno de Souza Rodrigues é apontado pela polícia como um dos suspeitos de matar o ator Jeff Machado. O homem trabalhou na Globo até 2018 quando foi demitido.

A identificação do suspeito do crime foi exibido pelo Fantástico, deste domingo (28). A emissora forneceu os documentos do desligamento de Bruno da empresa à polícia, mas não deu detalhes do motivo da demissão para a imprensa.

O advogado da família de Jeff diz que Bruno estava com os cartões de banco da vítima e mesmo com o desaparecimento do ator ainda estava tendo movimentações na contas.

Ainda segundo a reportagem, Bruno também registrou o desaparecimento de Jeff, que segundo informou em depoimento à polícia, o ator iria fazer um trabalho em São Paulo.

Uma das linhas de investigação é que Jeff teria sido enganado pelo “amigo” com a promessa de que entraria em uma novela. "Pagou R$ 12 mil, depois R$ 2 mil porque tinha que fazer uma filmagem, mais R$ 2 mil porque não sei o que... Você tem um sonho que ele é tão forte dentro de ti que a impressão é que você fica cego pra realidade", contou Maria das Dores, mãe de Jeff, ao Fantástico.

O corpo de Jeff Machado foi encontrado dentro de um baú - que pertencia ao ator - concentrado em um piso de uma casa na zona Oeste do Rio de Janeiro.