Eliezer homenageia filhos com Viih Tube em tattoo e deixa espaço para mais um; vídeo

Eliezer mostrou o resultado das tatuagens que fez em homenagem à família que construiu com Viih Tube e brincou dizendo que deixou espaço para mais um filho. O casal é pai de Lua, de 1 ano e 7 meses, e do recém-nascido Ravi, de 10 dias.

QUE COISA LINDA! Eliezer mostra tatuagem que fez com as digitais dele e de Viih Tube e dos pezinhos de seus filhos, Lua e Ravi: “Agora a tatuagem está completa” pic.twitter.com/SSorZNP0l0

