Edson Montenegro, de 'Cidade de Deus', morre aos 63 anos vítima da covid

Morreu neste domingo, 21, o ator Edson Montenegro, de 63 anos, em decorrência da Covid-19. O ator estava intubado na UTI do Hospital Paulistano.

Quem confirmou a informação foi uma das grandes amigas do ator, a cantora Karin Hils, via Instagram. "Parece que eu levei uma pancada na alma. Tá muito difícil de escrever. Vai com Deus, meu pai de mentirinha. Você vai fazer muita falta", escreveu.

Ontem (20) em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo, o filho de Edson, Leonardo Tavares, afirmou que o pai foi internado 2 semanas depois de ser contaminado com o novo coronavírus e que teve 55% dos pulmões ficassem comprometidos pela doença. "Eles explicaram que isso é apenas um número. Chega gente com 15% do pulmão comprometido e acaba não resistindo. Eles também passaram que tiveram que entubar porque ele é muito ansioso, e isso estava prejudicando o efeito dos remédios", afirmou ele antes do pai morrer.

O trabalho mais recente de Leo na televisão foi “Cúmplices de um resgate”. Ele também fez “Cidade de Deus”, e a minissérie e adaptação para o teatro de “Dona Flor e Seus Dois Maridos”, além da novela “Xica da Silva”.