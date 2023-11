Dulce María, do RBD, lamenta morte de brasileira em show de Taylor Swift

A morte de Ana Benevides no show de Taylor Swift no Brasil repercutiu internacionalmente e ao chegar no México após a turnê do Soy Rebelde, do RBD no Brasil, Dulce María foi questionada sobre o assunto.

“É algo terrível. Não há palavras. Nós vivemos isso e é a coisa mais horrível que pode acontecer [a um artista]”, disse Dulce.

A cantora não deixou passar a tragédia que também aconteceu em 2006, quando três fãs brasileiros morreram após tumulto no show da banda.

“Mas, nós, graças a Deus, por conta dessa experiência, tivemos um cuidado maior com a segurança. Não queríamos que acontecesse outra vez. É lamentável e, por sorte, tomaram medidas”, completou a artista.

Taylor Swift comentou o caso em uma carta escrita à mão após ocorrido no último sábado. Desde então a cantora não voltou a falar sobre o assunto.