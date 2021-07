DJ Ivis chora e pede perdão em vídeo minutos antes de prisão; veja

“Para você, Pamella, eu errei. Assumo meu erro. As pessoas que convivem comigo sabem quem eu sou de verdade. Eu não consigo mais ser forte com isso, vendo as pessoas se afastarem de mim por uma atitude errada que tomei. Eu não sou esse monstro. Não sou essa pessoa ruim”, disse ele aos prantos.

Segundo a defesa do DJ, o vídeo com o pedido de desculpas seria publicado nas redes sociais, mas Ivis acabou sendo preso minutos depois e não teve tempo para divulgar.

