Diretor baleado pelo ator Alec Baldwin durante gravações deixa hospital

O diretor do filme “Rust”, Joel Souza, 48, baleado nesta quinta-feira (21), pelo ator Alec Baldwin, durante as gravações, recebeu alta.

Ele tinha sido levado ao centro médico Regional Christus St. Vincent, no estado do Novo México, logo depois de ser baleado no ombro, no incidente que culminou com a morte da diretora fotográfica Halyna Hutchins, 42.

A informação de que Joel estava bem e já havia sido liberado foi divulgada pela atriz Frances Fischer, em sua rede social.

Nesta sexta-feira (22), a polícia continua ouvindo testemunhas do ocorrido para tentar entender o que houve, de fato, no set. O ator Alec Baldwin, foi o primeiro a prestar depoimento ontem (21), amigos afirmam que ele está extremamente abalado com a tragédia.