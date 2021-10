Alec Baldwin mata diretora de fotografia com tiro acidental durante gravações de 'Rust'

O ator Alec Baldwin atirou acidentalmente, nesta quinta-feira (21), e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, além de balear o diretor do filme, Joel Souza, de 48 anos, no set do filme "Rust", no estado americano do Novo México.

"O gabinete confirma que os dois indivíduos baleados no set de 'Rust' foram atingidos quando uma arma cenográfica foi disparada pelo ator e produtor Alec Baldwin", diz trecho do comunicado divulgado pelo gabinete do xerife do condado de Santa Fé. Ainda não há detalhes de como o incidente ocorreu.

O incidente está sendo investigado pelas autoridades dos EUA.