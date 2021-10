Alec Baldwin presta depoimento após atirar e matar diretora durante gravações de 'Rust'

Nem a polícia, nem representantes do filme falaram com a imprensa, mas o que se sabe até agora é que a polícia investiga o caso como disparo acidental.

A polícia ouviu nesta quinta-feira (21), o ator Alec Baldwin que atirou e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, durante as gravações do filme “Rust”, no estado do Novo México.

