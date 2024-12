Cristiano Ronaldo mergulha de cueca em piscina a -2°C na Lapônia

Em seu canal no Youtube, CR7 está compartilhando vídeos das férias em família. Ele está na região mais fria da Finlândia com Georgina e filhos, Cristiano Jr. e os gêmeos Eva e Mateo.

Segundo ele, a temperatura local estava a -20°C e a da água, a -2°C. Após entrar na piscina, o atacante é orientado a mexer um pouco os músculos. Ele sorri, brinca com os filhos e desabafa em português com a esposa, Georgina Rodríguez Hernandez: "muito frio".

