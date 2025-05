Antonela Braga comemora 'boom' de seguidores após polêmica com Duda Guerra

Antonela Braga comemorou a marca de 7 milhões de seguidores no TikTok e publicou um vídeo agradecendo o carinho do público. A adolescente, que no Instagram acumula 3,3 milhões, comentou sobre a situação delicada que enfrentou durante uma viagem com outras influenciadoras — episódio que desencadeou um enorme burburinho nas redes — e falou sobre o impacto da repercussão em sua rotina.

“Eu estava angustiada com a situação. O mundo inteiro acompanhando. Eu saía na rua e as pessoas me reconheciam, me cutucavam […] Gente, não é uma coisa que eu tinha caído na realidade ainda”, disse Antonela, completando: “Eu não imaginava que isso ia tomar essa proporção. Fiquei muito triste nos últimos dias, mas agora estou muito feliz com a quantidade de pessoas que começaram a me seguir.”

A influenciadora ganhou grande visibilidade após uma fofoca envolvendo seu nome e o de outras criadoras de conteúdo, especialmente Duda Guerra, agora ex-namorada de Benício Huck. Durante a viagem, Antonela teria sido "excluída" por algumas colegas, que estariam com ciúmes de seus respectivos namorados. Duda, por sua vez, teria tirado satisfações com Antonela por ela ter seguido Benício — filho de Luciano Huck e Angélica — no TikTok, sem que houvesse intimidade entre eles. A tensão escalou nas redes sociais e culminou no fim do relacionamento entre Duda e Benício.