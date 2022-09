Confronto de Soraya e Padre Kelmon em debate vira meme: ‘padre de festa junina’

Depois da nota da igreja, Kelmon divulgou uma carta da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru em que afirma que ele é reconhecido como “pároco interino sediado no Vicariato Episcopal do Brasil”.

A Igreja Católica negou que Padre Kelmon seja sacerdote da Igreja Ortodoxa no Brasil e afirmou que ele também nunca foi seminarista ou membro do clero em nenhum dos três graus da ordem: bispo, presbítero e diácono.

