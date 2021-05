Com 'rabetão' de fora, Luísa Sonza rebola provocante em bastidores de clipe

Pura sedução! Luísa Sonza animou os fãs ao compartilhar os bastidores do clipe “Tentação”, que será lançado na noite desta quinta-feira, 6. No vídeo, ela rebola devagar com o bumbum gigante para fora da calça, com um fio-dental em destaque.

Carol Biazin, que é a autora principal da faixa, aparece no vídeo fazendo caras e bocas para o rebolado da amiga. As duas se juntam para a canção e o clipe, em que interpretam um casal.

“A minha música fala sobre a tentação e, para representar isso, quis mostrar o desejo entre duas mulheres. Esse clipe nada mais é do que aquilo que nós somos também, muito amigas. Nós estamos dando vida à letra da música. Eu me inspirei no final dos anos 90 e início dos anos 2000. O clipe foi uma força tarefa quanto à fotografia, edição e direção. Nós fizemos um balanço entre a estética da Luiza Sonza e a minha, sabe? Creio que o resultado ficou muito bom“, disse Carol à coluna de Leo Dias.