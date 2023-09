Com bala alojada na cabeça, 'Mingau' é transferido para hospital em SP

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, foi transferido de helicóptero com UTI móvel para um hospital particular em São Paulo. O baixista foi baleado na cabeça e passará por cirurgia para a retirada do projétil.

A transferência do músico se deu ao fato da unidade médica em Paraty não possuir neurocirurgião, conforme relato pela assessoria do Ultraje a Rigor. Segundo a PM, o estado de saúde do baixista é estável.

O músico de 56 anos estava em Paraty, no Rio de Janeiro, quando seu carro foi alvo de tiros por criminosos na Ilha das Cobras. Ao Splash, do UOL, a booker da banda Sammantha Donadel acredita que Mingau foi alvo de uma tentativa de assalto ou bala perdida.

A polícia investiga o caso e procura os envolvidos pelos disparos que atingiu Minga na noite deste sábado (2). O músico faz aniversário hoje.