Baixista do Ultraje a Rigor teve carro crivado de balas no dia do aniversário

O Ultraje a Rigor existe desde 1980, mas Mingau integra a banda desde 1999. O grupo tem várias músicas que caíram no gosto do público e fazem sucesso até hoje como “Nós vamos invadir sua praia” e “Ciúme”.

Ele está internado no Hospital Municipal Hugo Miranda e segundo o G1, o estado de saúde dele é estável. Conforme a publicação, Mingau teve o carro crivado de balas enquanto passava de carro nas proximidades da Praça do Ovo, na Ilha das Cobras.

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o “Mingau”, da banda Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça no dia do seu aniversário. O músico completa 56 anos neste domingo (3), e foi ferido em Paraty, no início da madrugada.

