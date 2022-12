Chef Thallita Flor é a nova agenciada por estúdio de conteúdo de Felipe Neto

Thallita ficou conhecido nas redes sociais por seus vídeos que misturam culinária e humor no quadro chamado "Mais Um Dia no Barraco". Ela também compartilha diariamente como ter uma alimentação vegetariana que seja acessível para pessoas pobres.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chef de cozinha, atriz e artista de circo Thallita Flor é a mais nova agenciada da Play9, estúdio de conteúdo do comunicador digital Felipe Neto e do empresário João Pedro Paes Leme. A agência tem em seu time nomes como as apresentadoras Fátima Bernardes e Angélica, e o influenciador Raphael Vicente.

