Cena cortada da morte de Zé Leôncio em Pantanal vaza na internet; assista

A cena chegou a ser gravada, mas não foi ao ar no remake. Porém, a cena deletada vazou no Twitter nesta quarta-feira (13).

A cena da morte do Zé Leôncio que cortaram no último capítulo de #Pantanal . pic.twitter.com/0R8mNb8ty7

O final de Pantanal pegou os telespectadores de supresa ao não mostrar a morte de Zé Leôncio desde o inicio quando Filó o encontra já sem vida deitado no sofá com o retrato do ‘Velho do Rio’.

