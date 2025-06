Cella revela repertório e figurino inédito para Festa dos Visitantes

A artista manauara, que mora no Rio de Janeiro, está em ritmo intenso de ensaios para um show dançante, com bailarinos e banda completa. Ela também fará uma homenagem a ícones da região. Cella, que despontou no The Voice Kids, sempre valoriza suas raízes e a cultura nortista em sua carreira.

Criado pelo estilista paraense Marco Normando, o figurino de Cella, inspirado no tema "Encantaria Amazônica", só será revelado no palco. "É uma honra usar uma peça da Normando, que traz elementos da nossa ancestralidade e da potência visual da Amazônia", disse Cella, destacando o uso de matéria-prima sustentável. A artista ressalta que a roupa é uma representação da cultura e da força criativa local.

A cantora Cella, atração da Festa dos Visitantes em 26 de junho no Festival de Parintins 2025, promete um show com forte conexão amazônica. Ela preparou um figurino especial em homenagem à região, assinado pela marca Normando, conhecida por levar a estética local ao São Paulo Fashion Week (SPFW).

