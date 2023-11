Carros de Ana Hickmann e Alexandre Correa são bloqueados por dívida milionária com empréstimos

Ainda de acordo com o UOL, o Detran pediu o bloqueio de três caminhonetes, um carro popular e uma motocicleta, ambos no nome da empresa, e também de uma caminhonete e um carro popular que pertencem ao empresário. Um outro veículo não foi bloqueado por estar registrado em outro estado.

O casal não se fala desde a denúncia de agressão da apresentadora contra o marido, no dia 11 de novembro. A decisão do bloqueio dos bens saiu nesta quarta (22).

