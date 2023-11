Ana Hickmann teria feito novas descobertas sobre Alexandre Corrêa: 'está levando à loucura'

Ana Hickmann estaria indo à loucura com as novas descobertas que fez sobre o marido, Alexandre Corrêa, após ser vítima de agressão por parte do empresário.

Segundo Leo Dias, a apresentadora teria se deparado com vários fatos que não conhecia sobre o marido até então, entre ele as inúmeras dívidas.

"A informação que chegou para mim é novamente relacionada às dívidas. Porque, óbvio, a dor e o sentimento de ter sido agredida são imensos e gigantescos, mas a raiva que a Ana Hickmann está sentindo a cada dia que descobre uma nova situação financeira adulterada está levando- a à loucura", relatou Leo Dias ao Fofocalizando nesta quarta-feira (22).

"Ele atrasou muita conta. Muita conta séria e importante está atrasada e daqui a pouco eu vou falar para vocês qual foi a única conta que ele não atrasou. Descobri que as taxas dos impostos estão todas atrasadas. Todos os impostos, INSS dos funcionários... Tudo não foi depositado", disse.

"Impostos estaduais, federais, municipais, todos sem a conta em dia. Tem muita conta fora do prazo de pagamento, que já estourou há muitos meses. Essa situação está deixando a Ana revoltada. Me disseram, uma informação que eu não posso confirmar 100%, porque é uma família muito fechada, que a mãe do Alexandre está do lado da Ana Hickmann", afirmou o profissional.

"A única conta que ele não deixou de pagar, que está sendo paga em dia, é a conta da escola do filho deles, porque ele não podia deixar que essa situação chegasse até a Ana Hickmann. Entretanto, o INSS dos empregados, todos, da casa e do escritório, estão em ausência de pagamento".