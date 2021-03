Carla Diaz acha que Sarah deu em cima de Arthur e é chamada de Mamacita 2.0

Semanas depois de ser alvo dos ciúmes sem fundamento de Karol Conká, Carla Diaz está sendo chamada por internautas de ‘Mamacita 2.0’. Isso porque a atriz está desconfiando que Sarah tenha interesse no seu ‘boy’, Arthur.

Carla conversava com Camilla de Lucas e João Luiz na área externa, quando decidiu tirar uma dúvida sobre o que ‘viu’ no Quarto Secreto: “É impressão minha ou a Sarah deu em cima do Arthur?”. Imediatamente, Camilla e João negaram a hipótese: "Não viaja, não". “Eu estou falando bem sério. Eu senti isso”, insiste Carla, que é perguntada se assistiu a algo que levasse a crer isso. Ela confirma, e diz que a cena aconteceu na festa do líder Rodolffo.

E já temos a nova surtada por um macho que não está nem aí pra ela

Carla dizendo que viu o Sarah dar em cima do banana

Como pode uma mulher se humilhar tanto por um macho

Karla #BBB #BBB21 #ExpulsaJuliette pic.twitter.com/wqZhfhvKIa — Não consigo entender (@HenriquesMatos1) March 13, 2021

“Eu estou falando pelo o que eu vi. Os áudios estavam entrelaçados. A Sarah estava elogiando um homem [...] aí cortou depois e o Arthur tava fazendo assim [cara de boca aberta].. Eu juro por Deus; Aí eu falei assim 'será que estou entendendo errado?'. É que eu sou muito lenta às vezes. Mas eu vi isso”,

Mamacita 2.0

Internautas estão comparando a atitude da atriz com a de Karol Conká em relação a Arcrebiano, o Bil. A rapper insistiu no romance com o modelo e depois - absolutamente 'do nada' - fez um barraco acusando Carla Diaz de dar em cima do rapaz.