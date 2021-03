BBB21: Carla passa mal, quase desmaia e Arthur não presta ajuda à sister

“Que reação estranha do Arthur em relação a Carla na prova… muito estranho mesmo”, comentou outro. “A namorada dele desmaia, mas ele não pode ajudar porque está focado demais no jogo. Carla, minha filha este homem não te merece!!!!”, disse um internauta.

Durante a prova, Carla diz que está passando mal e acha que vai desmaiar. Em seguida deita no chão enquanto é socorrida por Juliette. Thaís também tenta ajudar, mas é alertada pela paraibana que pode ser eliminada da disputa. Ao lado, Arthur observa sem falar nada e nem demonstra preocupação com a situação da sister.

Parece que o sentimento entre Arthur e Carla não é recíproco. No mesmo dia em que a atriz retornou à casa e se declarou para o crossfiteiro; ela passou mal durante a Prova do Líder e não recebeu apoio do affair.

