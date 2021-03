BBB21: Carla ‘janta’ Rodolffo após brother ir pedir desculpas

"Confesso que foi bem difícil. Se fosse só a indicação, o jogo é isso. O fato do julgamento, apontamento, sem saber das histórias... Por exemplo, você me chamou de incoerente", respondeu Carla.

carla falando pro rodolffo: quando pegou e virou pro projota e pegou o colar do anjo falando que eu não teria ganhado o colar do anjo por deslealdade ao arthur você se intrometeu em uma questão que você não sabia NA CARA NÃO CARLA pic.twitter.com/VBLjEDXNaP

"A minha atitude e decisão foi baseada em pontos muito fortes por conta de pessoas que eu [pensei] ‘Se essa pessoa também acha’...foi muito estranho. Foi quando eu tinha o dever, juntei as informações, minhas e das outras pessoas, e pesando a pulseira do Paredão... Não acho que seria inteligente da minha parte não vir trocar ideia com você e te pedir desculpas. Perdão por algo que possa ter sido duro da minha parte”, disse ele.

