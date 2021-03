Viih Tube ‘implora’ perdão a Carla e atriz dá aviso: 'falsidade do c******'

Depois da volta de Carla Diaz, o clima na casa mais vigiada do Brasil é outro. Muitos estão apreensivos de terem julgado as situações de forma errada e com medo da reação do público. Viih Tube já chegou chorando para a sister, dizendo como estava se sentindo mal por tê-la magoado ao falar mal da atriz quando ela saiu da casa.

Eu não to aguentando a Viih Tube chorando pra Carla falando que não consegue nem dormir #BBB21 pic.twitter.com/oasJE7MCGM — Gio #BBB21 (@TeamGiovanneBR) March 12, 2021

Viih: “Carla, eu não consigo dormir, não consigo fazer nada. Só consigo pensar que eu te magoei muito e eu duvidei de você desde o paredão. Você teve a oportunidade de fazer muita coisa e não fez. Eu to me sentindo uma merda. Eu não quero forçar a barra com você, não quero ficar forçando e eu se fosse você ia me querer longe. Você é muito coerente, muito calma. Eu não sei como você consegue. Eu fui muito fraca. Me perdoa. Eu não mereço seu perdão agora, de verdade”.