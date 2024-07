Cantora gospel Camila Campos se emociona ao raspar cabelos em tratamento de câncer

A cantora gospel Camila Campos, esposa do ex-jogador Leo, do Cruzeiro, mostrou a emoção do momento de raspar o seu cabelo, nesta segunda-feira (29).

Durante a gestação, ela foi diagnosticada com câncer de mama, que se espalhou para os ossos, e precisou antecipar o nascimento da filha Sofia, que aconteceu na última semana.

Em um vídeo publicado no Instagram, Camila mostrou o momento em que seus cabelos foram raspados e refletiu, em um texto na legenda. "A beleza do processo… Raspar o cabelo não tem a ver necessariamente com o externo, com a beleza ou a nossa auto estima. No meu caso, ficar careca é autenticar um diagnóstico. É se olhar no espelho e se enxergar como um paciente oncológico. Porém, tudo muda se você tem a perspectiva de Deus em seu coração. O pai celestial não vê como o homem vê.", começou.

"Olhando com as lentes de Deus, eu vejo uma uma mulher pronta para entrar em uma batalha e vencer! Com os olhos de Deus eu vejo uma mulher vestida com a armadura de Deus, Efésios 6 nunca foi tão significativo pra mim até agora, mas sim, estou revestida e mais ainda, estou acompanhada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Além disso a igreja de Deus espalhada pela terra está orando e assim terei mais fé e mais força para Vencer a batalha! Sejam comigo igreja, sejam comigo em nome de Jesus, amém!", finalizou.