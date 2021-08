Campeã do BBB Vanessa Mesquita entra para o OnlyFans

Vanessa Mesquista é a nova famosa a fazer parte do OnlyFans. A campeã do BBB 14, que deve ser uma das integrantes de “A Fazenda 13” neste ano, criou um perfil no site de conteúdo erótico pago.

No Twitter, Vanessa anunciou a novidade e deu algumas prévias para os fãs. Para assinar, é necessário desembolsar 10 dólares (R$ 54 no câmbio atual).

Vanessa já atiçou o imaginário dos fãs na época do BBB, ao posar junto de Clara Aguilar para o extinto Paparazzo. As duas chegaram a protagonizar cenas quentes em frente às câmeras no reality show.

Antes do perfil no OnlyFans, Vanessa já tinha um no BFF Lounge, plataforma semelhante, criada por Clara Aguilar. Lá, ela reviveu o romance com a loira. Embora as duas não namorem, ainda são amigas e volta e meia posam juntas.