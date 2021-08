Estrelas do OnlyFans ganham 270 vezes mais que trabalhador médio

"Os médicos no auge de sua carreira ganharão uma média de pouco mais de 109 mil dólares por ano, cerca de 9,1 mil dólares por mês. As principais modelos como gem101 ganham mais do que 22 vezes mais em apenas um mês. Isso é quase 270 vezes mais por ano", diz o relatório.

Uma pesquisa feita pelo MrQ aponta que estrelas da plataforma OnlyFans, que tem ganhado adeptos famosos, ganham 270 vezes mais do que um trabalhador médio. Segundo o ‘New York Post’, o estudo comparou a renda de trabalhadores do Reino Unido.

