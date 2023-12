Camila Loures anuncia fim do namoro com Lucas Rodolfo após 5 meses

A influencer havia sido pedida em namoro no México com uma aliança de R$ 18 mil e um cenário super romântico.

“Conversamos e decidimos por isso, sem briga, sem raiva, conscientes, e com o pé no chão… O Lucas tem a vida dele nos Estados Unidos, e ele tentou trazer para cá, mas não foi possível… Terminamos como casal, mas como amigos não, ele sabe que ele pode contar comigo e com minha família, que virou a família dele para sempre. Desejo tudo de melhor do mundo para ele e o futuro a Deus pertence! Te amo Lucas, uma vida incrível para você!", completou.

“Familial, eu e Lucas não estamos mais juntos! Amo ele e tudo que vivemos, aprendi muito com nosso relacionamento e tenho certeza que ele também, tivemos momentos incríveis que nunca serão esquecidos, crescemos muito um com o outro e sei que desse ciclo que se encerrou só vão ficar memorias boas e aprendizados", iniciou.

Camila Loures anunciou o fim do namoro de 5 meses com Lucas Rodolfo nesta quarta-feira (27). Ela afirma que a decisão partiu dos dois e que um dos fatores foi a distância.

