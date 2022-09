Bruna Marquezine ‘expõe’ Xolo Maridueña em vídeos pelo Brasil: 'sou brasileiro'

Após o fim das filmagens de “Besouro Azul”, filme de super-herói da DC Comics, os atores vieram ao Brasil passar as férias. Bruna apresentou vários pontos turísticos e fez viagens pelo país com o estrangeiro, que inclusive fez uma declaração cheia de intimidade para a brasileira em seu aniversário.

Bruna resolveu 'expor' Xolo após o ator brincar que a comida americana é melhor. Aparentemente, ele estava ‘zoando’ já que postou fotos de cheetos e salsicha, em comparação com as de Bruna que postou açaí, pão de queijo, farofa e refrigerante de guaraná.

Em vários momentos, Xolo se arrisca no português, soltando frases como “ai, tá muito bom”, “farofa” e “sou brasileiro”. Xolo é americano com ascendência mexicana. Em outros trechos, ele também fala algumas palavras em espanhol.

Nas imagens, Xolo aparece se deleitando com comida brasileira. A atriz filma cada vez que o ator prova algum prato típico do Brasil pela primeira vez, mostrando a sua reação.

Bruna Marquezine agitou os fãs nesta quarta-feira (7) ao postar em seu Instagram uma sequência de vídeos do ator americano Xolo Maridueña, com quem faz par romântico em “Besouro Azul”, aumentando os rumores de um romance entre os dois.

